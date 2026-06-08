Nazione: “Da Pioli a Grosso, da Pradè a Paratici. La rivoluzione della Fiorentina”

A distanza di appena un anno, la Fiorentina si presenta profondamente diversa rispetto a quella che aveva iniziato la stagione 2025/26

Redazione VN 8 giugno 2026 (modifica il 8 giugno 2026 | 10:40)

A distanza di appena un anno, la Fiorentina si presenta profondamente diversa rispetto a quella che aveva iniziato la stagione 2025/26. La scomparsa di Rocco Commisso ha segnato una svolta storica per il club, ora guidato dal figlio Giuseppe, chiamato a portare avanti l’eredità del padre aggiungendo però una propria impronta nella gestione e nelle scelte future.

Anche sul piano tecnico e dirigenziale il cambiamento è stato radicale. Al posto di Stefano Pioli, allenatore simbolo di una fase importante della storia recente viola, arriva Fabio Grosso, scelto per guidare il rilancio della squadra. In società, invece, Daniele Pradè ha lasciato il posto a Fabio Paratici, al quale è affidato il compito di ricostruire la Fiorentina attraverso una nuova organizzazione, una sintonia totale con il tecnico e una strategia di mercato mirata.

Se un anno fa si parlava apertamente di Europa e Champions League, oggi il contesto è completamente diverso. Le ambizioni restano, ma sono accompagnate dalla consapevolezza di dover ripartire dopo una stagione deludente. L’obiettivo è costruire una nuova Fiorentina, fondata su volti, idee e metodi differenti, con la volontà di restituire entusiasmo a una città che chiede riscatto e risultati. Lo scrive la Nazione.