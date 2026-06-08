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Corriere dello Sport

CorSport: “Solomon, Paratici aspetta il Tottenham. I nomi del mercato viola”

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Per quanto riguarda la categoria degli esterni d'attacco, i dirigenti viola dovranno capire cosa succederà con Manor Solomon
Redazione VN

Il mercato estivo inizierà ufficialmente il 29 giugno. Per quella data la Fiorentina dovrà avere le idee chiare, quanto meno sui primi giocatori a cui proporre di far parte del nuovo progetto. Ci sono delle priorità note: esterni offensivi e difensori. Per quanto riguarda la prima categoria, i dirigenti viola dovranno capire cosa succederà con Manor Solomon. Se il Tottenham accetterà di diminuire il costo del riscatto (10 milioni) l’israeliano resterà. Nel frattempo Fabio Grosso e la società si sono mossi per Cristian Volpato del Sassuolo. Servirebbero 15-20 milioni per aggiudicarselo. Per quel ruolo piace anche Armand Laurienté (la richiesta è di 20-25 milioni). 

L’altro settore da rinforzare urgentemente è la difesa, che perderà diversi pezzi. La Fiorentina può scandagliare il mercato estero, e in questo caso resiste il nome di Viery del Gremio seppure le cifre siano alte. I brasiliani hanno rifiutato la prima offerta dei viola da 12 milioni chiedendone 20. L’alternativa è Adam Obert del Cagliari, che parte da una base di 8-10 milioni.

Sempre per il reparto arretrato sono in fase di valutazione due profili: l’ex viola Costantino Favasuli, oggi al Catanzaro e sulla cui rivendita la Fiorentina detiene il 50%, e Joao Mario della Juventus con cui è già stato fatto un sondaggio. Per il centrocampo infine occhio a Ismael Koné e Kristian Thorstvedt, sempre del Sassuolo, e Gustavo Sá del Famalicao. Lo scrive il Corriere dello Sport.

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