CorSport: “Solomon, Paratici aspetta il Tottenham. I nomi del mercato viola”

Per quanto riguarda la categoria degli esterni d'attacco, i dirigenti viola dovranno capire cosa succederà con Manor Solomon

Redazione VN 8 giugno 2026 (modifica il 8 giugno 2026 | 10:22)

Il mercato estivo inizierà ufficialmente il 29 giugno. Per quella data la Fiorentina dovrà avere le idee chiare, quanto meno sui primi giocatori a cui proporre di far parte del nuovo progetto. Ci sono delle priorità note: esterni offensivi e difensori. Per quanto riguarda la prima categoria, i dirigenti viola dovranno capire cosa succederà con Manor Solomon. Se il Tottenham accetterà di diminuire il costo del riscatto (10 milioni) l’israeliano resterà. Nel frattempo Fabio Grosso e la società si sono mossi per Cristian Volpato del Sassuolo. Servirebbero 15-20 milioni per aggiudicarselo. Per quel ruolo piace anche Armand Laurienté (la richiesta è di 20-25 milioni).

L’altro settore da rinforzare urgentemente è la difesa, che perderà diversi pezzi. La Fiorentina può scandagliare il mercato estero, e in questo caso resiste il nome di Viery del Gremio seppure le cifre siano alte. I brasiliani hanno rifiutato la prima offerta dei viola da 12 milioni chiedendone 20. L’alternativa è Adam Obert del Cagliari, che parte da una base di 8-10 milioni.

Sempre per il reparto arretrato sono in fase di valutazione due profili: l’ex viola Costantino Favasuli, oggi al Catanzaro e sulla cui rivendita la Fiorentina detiene il 50%, e Joao Mario della Juventus con cui è già stato fatto un sondaggio. Per il centrocampo infine occhio a Ismael Koné e Kristian Thorstvedt, sempre del Sassuolo, e Gustavo Sá del Famalicao. Lo scrive il Corriere dello Sport.