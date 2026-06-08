Grosso, la Fiorentina non è il Sassuolo. Nazione: “Così cambia il ritiro”

Fabio Grosso si prepara a vivere un’estate diversa rispetto alle sue precedenti esperienze da allenatore. Abituato ai ritiri in altura con Frosinone e Sassuolo, il nuovo tecnico della Fiorentina dovrà lavorare principalmente al Viola Park, che resterà il centro operativo della squadra anche durante il caldo luglio fiorentino. Il raduno è previsto attorno al 10 luglio, con almeno due settimane di preparazione a Bagno a Ripoli.

A differenza delle stagioni passate, non sono previste lunghe permanenze in montagna né vere tournée all’estero. La Fiorentina dovrebbe disputare alcune amichevoli internazionali ravvicinate, con eventuali brevi trasferte di due o tre giorni e immediato rientro al Viola Park. Grosso sarà chiamato ad adattare metodi e carichi di lavoro a un contesto per lui inedito.