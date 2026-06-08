Fabio Grosso si prepara a vivere un’estate diversa rispetto alle sue precedenti esperienze da allenatore. Abituato ai ritiri in altura con Frosinone e Sassuolo, il nuovo tecnico della Fiorentina dovrà lavorare principalmente al Viola Park, che resterà il centro operativo della squadra anche durante il caldo luglio fiorentino. Il raduno è previsto attorno al 10 luglio, con almeno due settimane di preparazione a Bagno a Ripoli.
La Nazione
Grosso, la Fiorentina non è il Sassuolo. Nazione: “Così cambia il ritiro”
A differenza delle stagioni passate, non sono previste lunghe permanenze in montagna né vere tournée all’estero. La Fiorentina dovrebbe disputare alcune amichevoli internazionali ravvicinate, con eventuali brevi trasferte di due o tre giorni e immediato rientro al Viola Park. Grosso sarà chiamato ad adattare metodi e carichi di lavoro a un contesto per lui inedito.
Particolare attenzione sarà dedicata ai giovani della Primavera campione d’Italia. Come già fatto a Sassuolo, Grosso osserverà da vicino i talenti provenienti dal settore giovanile, soprattutto i classe 2006 arrivati al termine del percorso in Under 20. Insieme a pochi collaboratori di fiducia, che si aggiungeranno allo staff già presente al Viola Park, il tecnico inizierà così a costruire le basi della nuova Fiorentina. Lo scrive la Nazione.
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