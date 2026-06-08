"L'ho scelto io Fabio Paratici" ha dichiarato il presidente Giuseppe Commisso nel discorso di fine stagione.Il Corriere dello Sport ha rivelato come è nata la decisione di puntare sull'ex Juventus:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola stampa Il retroscena: “Commisso e la lista di Ferrari. Così è stato scelto Paratici”
Corriere dello Sport
Il retroscena: “Commisso e la lista di Ferrari. Così è stato scelto Paratici”
"L'ho scelto io Fabio Paratici" ha dichiarato il presidente Giuseppe Commisso nel discorso di fine stagione
Con il supporto del direttore generale, plenipotenziario ieri come oggi dentro la Fiorentina con mandato pieno per gestire l’attività della società nei delicatissimi mesi della malattia dell’imprenditore italo-americano culminati con l’esonero di Pioli e la chiamata di Vanoli, e poi, ancora di più, nel vuoto di potere che si era creato dopo la scomparsa dell’imprenditore italo-americano, Paratici avrà la conferma del budget a disposizione.
Il retroscena—
Non che serva quest’incontro vis a vis per sapere le linee-guida, già state definite di fatto al Viola Park dai due uomini al comando rispettivamente dell’area organizzativa (Ferrari, tra le varie questioni tra novembre a gennaio, ha sottoposto un elenco di direttore sportivi a Giuseppe Commisso dopo le dimissioni di Pradè, indicando in Paratici la soluzione ideale) e tecnica (completamente di Paratici la responsabilità e la decisione di scegliere il nuovo allenatore), ma un conto è confrontarsi stando a settemila chilometri gli uni dagli altri, un altro è farlo guardandosi negli occhi per modificare, spostare, aggiungere. Magari alzare: insomma, il futuro (immediato) della Fiorentina si comincerà a scrivere in America.
© RIPRODUZIONE RISERVATA