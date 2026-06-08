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Paratici guarda al futuro, Nazione: “Sfida al Barcellona per un’ala del 2008”

Paratici
La Fiorentina non perde di vista i giovani talenti esteri, oltre a continuare a “farseli” in casa. L'obiettivo di Paratici
Redazione VN

La Fiorentina non perde di vista i giovani talenti esteri, oltre a continuare a “farseli” in casa. Il direttore sportivo è sulle tracce di Jesse Bisiwu (classe 2008).

Bisiwu

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Promettente attaccante esterno di piede destro, impiegato prevalentemente sulla fascia sinistra, attualmente in forza al Club NXT, l’accademia giovanile del Club Brugge.

Concorrenza

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Anche il Barcellona aveva chiesto informazioni sul giocatore, arrivando a offrire 2 milioni di euro. Situazione da monitorare. Lo scrive la Nazione.

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