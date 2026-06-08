La Fiorentina non perde di vista i giovani talenti esteri, oltre a continuare a “farseli” in casa. Il direttore sportivo è sulle tracce di Jesse Bisiwu (classe 2008).
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VIOLA NEWS news viola stampa Paratici guarda al futuro, Nazione: “Sfida al Barcellona per un’ala del 2008”
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Paratici guarda al futuro, Nazione: “Sfida al Barcellona per un’ala del 2008”
La Fiorentina non perde di vista i giovani talenti esteri, oltre a continuare a “farseli” in casa. L'obiettivo di Paratici
Bisiwu—
Promettente attaccante esterno di piede destro, impiegato prevalentemente sulla fascia sinistra, attualmente in forza al Club NXT, l’accademia giovanile del Club Brugge.
Concorrenza—
Anche il Barcellona aveva chiesto informazioni sul giocatore, arrivando a offrire 2 milioni di euro. Situazione da monitorare. Lo scrive la Nazione.
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