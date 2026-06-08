Tuttosport: “La Premier si fionda su Fagioli e Ndour. Il messaggio di Paratici”

Non è un mistero che la Fiorentina punti a italianizzarsi sempre più, di qui l’intenzione di blindare alcuni elementi già in organico quali Nicolò Fagioli e Cher Ndour sui quali edificare la nuova squadra.

Attorno ad entrambi potrebbe scatenarsi una vera e propria asta e quindi il messaggio di Paratici è già stato lanciato e suona come un avvertimento a quei club, fra cui alcuni della Premier League, che da tempo hanno inviato i loro osservatori sulle tracce dei due talenti viola. Lo scrive Tuttosport.