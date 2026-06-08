CorSport: “Gudmundsson ha fallito. Non utile a Grosso, è sul mercato”

Albert Gudmundsson si trova davanti a un bivio importante della sua carriera. A pochi giorni dal compimento dei 29 anni, il talento islandese non è riuscito a imporsi con continuità alla Fiorentina e il suo futuro appare tutt'altro che certo. Con l'arrivo di Fabio Grosso e del suo 4-3-3, il numero 10 viola rischia di trovare ancora meno spazio in un sistema tattico che sembra poco adatto alle sue caratteristiche.

Anche per questo motivo, la Fiorentina non considera Gudmundsson un giocatore incedibile. L'investimento complessivo sostenuto dal club, circa 20 milioni di euro tra prestito e riscatto, non ha prodotto i risultati sperati e Paratici starebbe valutando possibili soluzioni sul mercato. Per evitare una minusvalenza, i viola potrebbero prendere in considerazione offerte attorno ai 13-14 milioni di euro. Tra le squadre interessate viene citata anche la Juventus, ma al momento non risultano trattative concrete.

Futuro

A pesare sul bilancio della sua esperienza fiorentina sono soprattutto i numeri: 68 presenze, 17 gol complessivi (otto dei quali su rigore) e ben 22 partite saltate per infortunio nelle ultime due stagioni. Le difficoltà fisiche e tattiche hanno limitato il rendimento dell'islandese, che ha chiuso la stagione tra le contestazioni del pubblico. Adesso, impegnato negli Stati Uniti con la nazionale islandese, avrà il tempo per riflettere sul proprio futuro e capire quale sarà il prossimo passo della sua carriera. Lo scrive il Corriere dello Sport.