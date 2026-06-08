Repubblica: “Due big di A su Gosens, offerte anche dalla Germania”. Robin, che fai?

Robin Gosens guarda al futuro con serenità e, almeno per il momento, la sua priorità non sembra essere un nuovo trasferimento

Redazione VN 8 giugno 2026 (modifica il 8 giugno 2026 | 08:28)

Robin Gosens guarda al futuro con serenità e, almeno per il momento, la sua priorità non sembra essere un nuovo trasferimento. L’esterno tedesco ha più volte manifestato il desiderio di restare a Firenze, una città in cui lui e la sua famiglia hanno trovato equilibrio e tranquillità dopo il ritorno in Italia. Anche per questo, negli ultimi anni, aveva rifiutato alcune opportunità all’estero, compresa una proposta proveniente dalla Premier League.

Gosens — La stagione appena conclusa non è stata tra le migliori della sua carriera. Tra problemi fisici, un minutaggio inferiore rispetto all’anno precedente e numeri offensivi dimezzati, Gosens ha vissuto un’annata complicata, come del resto tutta la Fiorentina. Nonostante ciò, il tedesco ha ribadito sui social la volontà di ripartire con maggiore forza nella prossima stagione.

Big — Sul mercato, però, il suo nome continua a circolare. Negli ultimi mesi sarebbero arrivate richieste di informazioni da club italiani come Roma e Napoli, mentre alcune società della Bundesliga hanno effettuato sondaggi per riportarlo in Germania. Al momento, tuttavia, non esistono trattative concrete: la Fiorentina non lo ha messo ufficialmente sul mercato e il giocatore continua a considerare Firenze e la maglia viola una priorità per il proprio futuro. Lo scrive Repubblica Firenze.