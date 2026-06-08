CorSport rivela: “Paratici chiederà a Commisso un extra-budget per agosto”

Per Paratici sarà anche l’occasione di confrontarsi direttamente con la proprietà e ottenere il via libera definitivo sulle strategie

Redazione VN 8 giugno 2026 (modifica il 8 giugno 2026 | 08:04)

La Fiorentina si prepara a scrivere il proprio futuro negli Stati Uniti. Alessandro Ferrari e Fabio Paratici sono volati nel New Jersey per incontrare il presidente Giuseppe Commisso e la madre Catherine, mentre oggi è attesa l’ufficializzazione di Fabio Grosso come nuovo allenatore viola. Per Paratici sarà anche l’occasione di confrontarsi direttamente con la proprietà e ottenere il via libera definitivo sulle strategie tecniche e di mercato.

Paratici — Nel corso della visita, i dirigenti discuteranno il budget a disposizione per la prossima stagione e confermeranno le linee guida già impostate al Viola Park. Ferrari, protagonista della gestione societaria negli ultimi mesi, e Paratici, artefice della scelta di Grosso, avranno modo di affinare programmi, investimenti e obiettivi confrontandosi faccia a faccia con la famiglia Commisso.

I temi — Sul tavolo ci saranno anche i dossier più importanti della rosa, da Kean a Gudmundsson, passando per De Gea e Piccoli, oltre alla possibilità di ottenere risorse aggiuntive per il mercato di fine agosto. Si parlerà inoltre di nuovi innesti nell’organigramma societario, in particolare nei settori scouting e comunicazione. La missione americana si concluderà con una visita al Maryrest Cemetery & Mausoleum, dove riposa Rocco Commisso, in un gesto dal forte valore simbolico per il presente e il futuro del club viola. Lo scrive il Corriere dello Sport.