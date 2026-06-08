Gazzetta: “Paratici-Commisso, i temi del vertice. E la verità sul monte ingaggi”

Alessandro Ferrari e il direttore sportivo Fabio Paratici si trovano negli Usa dalla famiglia Commisso

Redazione VN 8 giugno - 06:41

Arriveranno direttamente dagli Stati Uniti le linee guida per il futuro perché da oggi il direttore generale Alessandro Ferrari e il direttore sportivo Fabio Paratici si trovano negli Usa dalla famiglia Commisso e nel caso del ds sarà anche la prima volta che vedrà di persona Giuseppe, il presidente, e sua madre Catherine. Intanto in giornata diventerà ufficiale l'ingaggio come allenatore di Fabio Grosso che ha firmato un accordo per due anni a 1,2 milioni a stagione. Al di là della guida tecnica, già ampiamente condivisa, saranno messi sul tavolo americano diversi argomenti a cominciare da budget e monte ingaggi.

Commisso — I dirigenti esporranno alla famiglia Commisso la loro programmazione per il futuro, con un'analisi dettagliata di idee e prospettive. La Fiorentina è fra i club più solidi a livello finanziario e la meno esposta a livello debitorio della Serie A quindi non ci sono paletti e obblighi imposti dalla normativa, ma certo ci sarà da capire se e quanto sarà il budget a disposizione oppure se ci sia una richiesta di autosostentamento, dopo i 92 milioni di euro investiti nella passata estate e i quasi trenta dello scorso gennaio nel mercato di riparazione. In più verrà affrontato il tema del monte ingaggi: se ci fosse l'opportunità di abbassarlo, verrà fatto senza rischiare tuttavia un depauperamento a livello tecnico.

Paratici — Questo è in linea di massima il principio che guiderà la prossima campagna acquisti-cessioni. Chiaro che dovranno essere effettuate diverse uscite, anche perché la Fiorentina, senza coppe internazionali, non ha bisogno di una rosa lunghissima, mentre i giocatori da vendere e sistemare sono una moltitudine. I responsabili del mercato sono già al lavoro su questo tema. Un altro aspetto è quello di nuove figure da inserire al Rocco B. Commisso Viola Park, dall'area scouting a eventuali ruoli in organigramma. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.