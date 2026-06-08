Le trattative del mercato viola entreranno nel vivo dopo il rientro dal New Jersey del dg Alessandro Ferrari e del ds Fabio Paratici. Ma qualcosa si sta già muovendo e alcuni contatti sono stati sviluppati, tra idee, suggerimenti e semplici pour parler.
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VIOLA NEWS news viola stampa Difesa, Nazione: “Dragusin e Revivo primi obiettivi. Ma Paratici ha un’idea giovane”
La Nazione
Difesa, Nazione: “Dragusin e Revivo primi obiettivi. Ma Paratici ha un’idea giovane”
Le trattative del mercato viola entreranno nel vivo dopo il rientro dal New Jersey del dg Alessandro Ferrari e del ds Fabio Paratici
Dragusin e Revivo—
Resta sempre vivo l’interesse per il difensore centrale Radu Drăgușin, autentico pallino del dirigente viola.In difesa resta inoltre d’attualità il nome di Roy Revivo, terzino sinistro della nazionale israeliana, classe 2003 e di proprietà del Maccabi Tel Aviv: una trattativa che potrebbe partire da una base di circa 4 milioni di euro.
Barbieri—
Occhi puntati anche su un ex Juventus, ai tempi in cui Paratici era dirigente bianconero. Si tratta di Tommaso Barbieri, difensore classe 2002 cresciuto nella Next Gen juventina e reduce dall’ultima stagione con la Cremonese. Lo scrive la Nazione.
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