Nazione: “Paratici guarda in casa West Ham per rinforzare il centrocampo”

La Fiorentina è alla ricerca di nuovi giocatori per il centrocampo, che ha bisogno di qualche innesto. Paratici ha messo gli occhi su un nome

Redazione VN 8 giugno - 06:30

La Fiorentina è alla ricerca di nuovi giocatori per il centrocampo, che ha bisogno di qualche innesto. Paratici, reduce dall’esperienza inglese con il Tottenham, ha messo sul taccuino il nome di Mohamadou Kanté.

Kanté — Mediano classe 2005 del West Ham (doppio passaporto francese e senegalese), che quest’anno ha collezionato qualche presenza in Premier League, impressionando per fisico e personalità.

Miretti — Resta sempre in piedi anche l’interessamento per Fabio Miretti, della Juventus, che con il club bianconero ha un contratto in scadenza nel 2028.