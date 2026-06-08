Oggi la dirigenza della Fiorentina, composta da Paratici e Ferrari, volerà in America per incontrare Giuseppe Commisso. Al centro poi le scelte su alcuni singoli, in particolare quelli di maggior rilievo cominciando dall'attaccante Moise Kean per l'importanza del ruolo e per il fatto che è il più pagato della rosa, ma anche De Gea, Dodo, Gosens e Gudmundsson.
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VIOLA NEWS news viola stampa Gazzetta: “Non solo Sassuolo, Paratici guarda in casa Juventus per il centrocampo”
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Gazzetta: “Non solo Sassuolo, Paratici guarda in casa Juventus per il centrocampo”
Oggi la dirigenza della Fiorentina, composta da Paratici e Ferrari, volerà in America per incontrare Giuseppe Commisso
Miretti—
In entrata sono finiti sotto i riflettori diversi giocatori del Sassuolo, visto il recente passato di Grosso, ma anche della Juventus come potrebbe essere Fabio Miretti, che é in uscita dai bianconeri.
Condizioni—
Discontinuo e con poco minutaggio, a Firenze potrebbe dimostrare il proprio valore perché può crescere sotto tutti punti di vista. È un giocatore che ama avere il pallone fra i piedi e andare a cercare la palla. Non ha grande familiarità con il gol, però ha capacità di palleggio. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.
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