Gazzetta: “Non solo Sassuolo, Paratici guarda in casa Juventus per il centrocampo”

In entrata sono finiti sotto i riflettori diversi giocatori del Sassuolo, visto il recente passato di Grosso, ma anche della Juventus come potrebbe essere Fabio Miretti, che é in uscita dai bianconeri.

Condizioni

Discontinuo e con poco minutaggio, a Firenze potrebbe dimostrare il proprio valore perché può crescere sotto tutti punti di vista. È un giocatore che ama avere il pallone fra i piedi e andare a cercare la palla. Non ha grande familiarità con il gol, però ha capacità di palleggio. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.