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Nazione: “Paratici su Miretti. E si bussa in casa Wolfsburg per il centrocampo”

Fabio Miretti
Attenzione anche a Fabio Miretti, che rientra dal prestito dal Genoa e che con la Juventus ha il contratto in scadenza nel 2028
Redazione VN

La Nazione si sofferma sul mercato della Fiorentina, in particolare sul centrocampo. Fabio Partici sta osservando diversi profili per rinforzare a la rosa.

Miretti

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Attenzione anche a Fabio Miretti, con la Juventus ha il contratto in scadenza nel 2028. All’estero, qualche sondaggio — non diretto — c’è stato per Lovro Majer.

Majer

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Il centrocampista croato classe 1998 del Wolfsburg, in uscita dalla Germania dopo la retrocessione del club, ma Napoli e Como sembrano essere avanti. Ha il contratto in scadenza nel 2028. Aspetto non secondario.

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