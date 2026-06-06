La Nazione si sofferma sul mercato della Fiorentina, in particolare sul centrocampo. Fabio Partici sta osservando diversi profili per rinforzare a la rosa.
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Nazione: “Paratici su Miretti. E si bussa in casa Wolfsburg per il centrocampo”
Attenzione anche a Fabio Miretti, che rientra dal prestito dal Genoa e che con la Juventus ha il contratto in scadenza nel 2028
Miretti—
Attenzione anche a Fabio Miretti, con la Juventus ha il contratto in scadenza nel 2028. All’estero, qualche sondaggio — non diretto — c’è stato per Lovro Majer.
Majer—
Il centrocampista croato classe 1998 del Wolfsburg, in uscita dalla Germania dopo la retrocessione del club, ma Napoli e Como sembrano essere avanti. Ha il contratto in scadenza nel 2028. Aspetto non secondario.
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