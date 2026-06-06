Fiorentina, senti Chiesa: “Voglio la Serie A. Ci tengo alla Viola, Paratici forte”

Federico Chiesa, attaccante del Liverpool ed ex Fiorentina, ha parlato alla Gazzetta dello Sport. Il giovane italiano vorrebbe tornare in Serie A, non lo nasconde e spende parole al miele per i viola e per Fabio Paratici:

Non mi sarei mai immaginato la Fiorentina così in basso, la scorsa estate pensavo lottassero per le Coppe. lo ci tengo alla Viola. Paratici è un grande dirigente, ha vinto alla Juve e ha messo la firma anche nell'Europa League del Tottenham