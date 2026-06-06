Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola stampa Fiorentina, senti Chiesa: “Voglio la Serie A. Ci tengo alla Viola, Paratici forte”

Gazzetta dello Sport

Fiorentina, senti Chiesa: “Voglio la Serie A. Ci tengo alla Viola, Paratici forte”

Fiorentina, senti Chiesa: “Voglio la Serie A. Ci tengo alla Viola, Paratici forte” - immagine 1
Federico Chiesa, attaccante del Liverpool ed ex Fiorentina, ha parlato alla Gazzetta dello Sport. Il giovane italiano vorrebbe tornare in Serie A
Redazione VN

Federico Chiesa, attaccante del Liverpool ed ex Fiorentina, ha parlato alla Gazzetta dello Sport. Il giovane italiano vorrebbe tornare in Serie A, non lo nasconde e spende parole al miele per i viola e per Fabio Paratici:

Fiorentina

—  

Non mi sarei mai immaginato la Fiorentina così in basso, la scorsa estate pensavo lottassero per le Coppe. lo ci tengo alla Viola. Paratici è un grande dirigente, ha vinto alla Juve e ha messo la firma anche nell'Europa League del Tottenham

Liverpool

—  

Ero partito bene, con minuti e gol, ed ero contento. Poi però l'annata è terminata in maniera diversa da come me la sarei aspettata. Ma il calcio è anche questo

Futuro

—  

Ripeto: voglio giocare, se non trovo continuità in Premier la devo cercare altrove. Il primo anno di Liverpool non ho praticamente giocato e nell'ultimo poco e nulla. Andrò in ritiro negli Usa, poi parlerò col club e col nuovo tecnico Iraola e vedremo. Sono aperto a tutto, l'importante è giocare. Non ho la presunzione di dire: devo essere titolare. Sono pronto a giocarmi il posto, ovunque. Fabregas è un allenatore top, nessuno si sarebbe mai immaginato un Como così: squadra bella anche da vedere. Però mi è dispiaciuto che in Champions non sia andata la Juve

Leggi anche
CorFio: “Grosso, un’attesa difficile da comprendere. Ma dal VP assicurano una...
Gazzetta: “Fiorentina, i tempi di Grosso. Poi l’incontro con Commisso, i temi”

© RIPRODUZIONE RISERVATA