Federico Chiesa, attaccante del Liverpool ed ex Fiorentina, ha parlato alla Gazzetta dello Sport. Il giovane italiano vorrebbe tornare in Serie A, non lo nasconde e spende parole al miele per i viola e per Fabio Paratici:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola stampa Fiorentina, senti Chiesa: “Voglio la Serie A. Ci tengo alla Viola, Paratici forte”
Gazzetta dello Sport
Fiorentina, senti Chiesa: “Voglio la Serie A. Ci tengo alla Viola, Paratici forte”
Federico Chiesa, attaccante del Liverpool ed ex Fiorentina, ha parlato alla Gazzetta dello Sport. Il giovane italiano vorrebbe tornare in Serie A
Fiorentina—
Non mi sarei mai immaginato la Fiorentina così in basso, la scorsa estate pensavo lottassero per le Coppe. lo ci tengo alla Viola. Paratici è un grande dirigente, ha vinto alla Juve e ha messo la firma anche nell'Europa League del Tottenham
Liverpool—
Ero partito bene, con minuti e gol, ed ero contento. Poi però l'annata è terminata in maniera diversa da come me la sarei aspettata. Ma il calcio è anche questo
Futuro—
Ripeto: voglio giocare, se non trovo continuità in Premier la devo cercare altrove. Il primo anno di Liverpool non ho praticamente giocato e nell'ultimo poco e nulla. Andrò in ritiro negli Usa, poi parlerò col club e col nuovo tecnico Iraola e vedremo. Sono aperto a tutto, l'importante è giocare. Non ho la presunzione di dire: devo essere titolare. Sono pronto a giocarmi il posto, ovunque. Fabregas è un allenatore top, nessuno si sarebbe mai immaginato un Como così: squadra bella anche da vedere. Però mi è dispiaciuto che in Champions non sia andata la Juve
© RIPRODUZIONE RISERVATA