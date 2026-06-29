Amichevole di lusso con il Real Madrid, la Nazione “A breve la conferma”

Un appuntamento di alto livello per la squadra di Fabio Grosso, che in quel periodo sarà reduce dalla tournée in Inghilterra, dove tra il 25 e il 29 luglio affronterà il Queens Park Rangers e il Watford, entrambe formazioni di Championship.

Come riportato da La Nazione, la sfida contro i Blancos al momento non è ancora ufficiale in attesa della firma dei contratti con l’agenzia organizzatrice, ma dovrebbe comunque essere confermata a breve. Il match avrebbe un valore storico anche per la Fiorentina, che negli ultimi dodici anni ha già affrontato il Real Madrid in due occasioni: nel 2014 a Varsavia e nel 2017 al Trofeo Bernabéu.