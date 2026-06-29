L’estate della Fiorentina potrebbe arricchirsi di un test amichevole di grande prestigio internazionale. È infatti in via di definizione una sfida contro il Real Madrid, che dovrebbe disputarsi il 1° agosto a Klagenfurt, in Austria, a pochi chilometri dal confine italiano.
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Amichevole di lusso con il Real Madrid, la Nazione “A breve la conferma”
Un appuntamento di alto livello per la squadra di Fabio Grosso, che in quel periodo sarà reduce dalla tournée in Inghilterra, dove tra il 25 e il 29 luglio affronterà il Queens Park Rangers e il Watford, entrambe formazioni di Championship.
Come riportato da La Nazione, la sfida contro i Blancos al momento non è ancora ufficiale in attesa della firma dei contratti con l’agenzia organizzatrice, ma dovrebbe comunque essere confermata a breve. Il match avrebbe un valore storico anche per la Fiorentina, che negli ultimi dodici anni ha già affrontato il Real Madrid in due occasioni: nel 2014 a Varsavia e nel 2017 al Trofeo Bernabéu.
Nel frattempo, il calendario estivo della squadra viola va definendosi nel dettaglio. Dopo il raduno del 10 luglio, la Fiorentina inizierà il proprio percorso di preparazione con la sfida del 19 luglio contro la Primavera al Viola Park, seguita il 22 luglio dall’amichevole contro il Gubbio.
Successivamente la tournée inglese e, al rientro, il match casalingo contro il Deportivo La Coruña il 6 agosto e la trasferta di Modena contro la formazione di Galloppa l’8 agosto.
Il primo impegno ufficiale della stagione sarà invece il 14 agosto in Coppa Italia, mentre l’esordio in campionato è fissato per il 24 agosto all’Olimpico contro la Roma.
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