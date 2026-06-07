Repubblica: “Ingaggi pesanti, non sono escluse minusvalenze e rescissioni”

Lunedì 8 giugno il ds Fabio Paratici e il dg Alessandro Ferrari voleranno negli Stati Uniti dal presidente Joseph Commisso per iniziare a programmare la prossima stagione. Come scrive Repubblica Firenze, il numero uno viola consegnerà al direttore carta bianca nella scelta dei giocatori chiamati a rilanciare il club nell’anno che si aprirà con la festa del centenario, chiedendo una Fiorentina che sappia valorizzare anche i giovani del proprio vivaio e possibilmente quelli italiani.

Il vertice americano servirà però per stabilire il budget a disposizione di Paratici e tutte le strategie. Pur volendo allestire subito una squadra importante, il lavoro del ds parte con dei paletti economici non da poco: senza l’Europa, con un deficit di bilancio ereditato dalla precedente gestione, con un parco di giocatori in prestito che rientrerà alla base e con una rosa svalutata da un’annata complicata — all’interno della quale alcuni calciatori dovranno essere ceduti perché altrimenti, senza rinnovo, saranno persi a zero, come Dodò o Fortini — Paratici dovrà organizzare un mercato creativo. Orientato in primis alla risoluzione dei casi interni e poi agli acquisti. Nell’opera di smaltimento della rosa, soprattutto per quel che concerne i prestiti che rientreranno alla base, la società ha messo in conto di realizzare alcune minusvalenze pur di alleggerirsi di ingaggi pesanti o addirittura di spendere qualcosa per le eventuali rescissioni di contratto.