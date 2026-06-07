Repubblica: “4-3-3 di Grosso necessita di restyling profondo. Ecco cosa serve”

Fabio Grosso sta per diventare il nuovo allenatore della Fiorentina. L'ufficialità, stando a quanto scrive Repubblica Firenze, dovrebbe arrivare lunedì 8 giugno in concomitanza con la partenza di Fabio Paratici e Alessandro Ferrari per gli Stati Uniti dove incontreranno Joseph Commisso. Nel faccia a faccia tra presidente, ds e dg saranno delineate le linee guida della stagione 2026-27. Per quanto concerne il mercato in entrata, il quotidiano scrive: