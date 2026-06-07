Fabio Grosso sta per diventare il nuovo allenatore della Fiorentina. L'ufficialità, stando a quanto scrive Repubblica Firenze, dovrebbe arrivare lunedì 8 giugno in concomitanza con la partenza di Fabio Paratici e Alessandro Ferrari per gli Stati Uniti dove incontreranno Joseph Commisso. Nel faccia a faccia tra presidente, ds e dg saranno delineate le linee guida della stagione 2026-27. Per quanto concerne il mercato in entrata, il quotidiano scrive:
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VIOLA NEWS news viola stampa Repubblica: “4-3-3 di Grosso necessita di restyling profondo. Ecco cosa serve”
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Repubblica: “4-3-3 di Grosso necessita di restyling profondo. Ecco cosa serve”
Il 4-3-3, che può declinare in un 4-2-3-1, necessita di un restyling profondo della rosa per adeguarsi ai dettami del tecnico
La scelta di Grosso rappresenta l’inizio di un nuovo ciclo, fatto di calcio propositivo, valorizzazione dei giovani ma soprattutto un modulo, il 4-3-3, che può declinare in un 4-2-3-1, che necessita di un restyling profondo della rosa per adeguarsi ai dettami del tecnico. Lo scorso anno la Fiorentina è partita dapprima senza esterni offensivi di ruolo, mettendo dentro Harrison e Solomon a gennaio e adattando Parisi in corso d’opera. Con il nuovo tecnico serviranno investimenti soprattutto in attacco e soprattutto sulle corsie esterne. Giocatori moderni, abili a saltare l’uomo, a creare superiorità numerica e a fare gol. Serviranno poi almeno un centrocampista, due terzini destri, un centrale e un terzino sinistro. Giocatori per i quali l’investimento sarà fatto sul cartellino, senza parametri zero e con la voglia di creare un parco giocatori anche con valore di mercato in futuro.
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