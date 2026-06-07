Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola stampa Repubblica: “4-3-3 di Grosso necessita di restyling profondo. Ecco cosa serve”

Repubblica Firenze

Repubblica: “4-3-3 di Grosso necessita di restyling profondo. Ecco cosa serve”

Repubblica: “4-3-3 di Grosso necessita di restyling profondo. Ecco cosa serve” - immagine 1
Il 4-3-3, che può declinare in un 4-2-3-1, necessita di un restyling profondo della rosa per adeguarsi ai dettami del tecnico
Redazione VN

Fabio Grosso sta per diventare il nuovo allenatore della Fiorentina. L'ufficialità, stando a quanto scrive Repubblica Firenze, dovrebbe arrivare lunedì 8 giugno in concomitanza con la partenza di Fabio Paratici e Alessandro Ferrari per gli Stati Uniti dove incontreranno Joseph Commisso. Nel faccia a faccia tra presidente, ds e dg saranno delineate le linee guida della stagione 2026-27. Per quanto concerne il mercato in entrata, il quotidiano scrive:

La scelta di Grosso rappresenta l’inizio di un nuovo ciclo, fatto di calcio propositivo, valorizzazione dei giovani ma soprattutto un modulo, il 4-3-3, che può declinare in un 4-2-3-1, che necessita di un restyling profondo della rosa per adeguarsi ai dettami del tecnico. Lo scorso anno la Fiorentina è partita dapprima senza esterni offensivi di ruolo, mettendo dentro Harrison e Solomon a gennaio e adattando Parisi in corso d’opera. Con il nuovo tecnico serviranno investimenti soprattutto in attacco e soprattutto sulle corsie esterne. Giocatori moderni, abili a saltare l’uomo, a creare superiorità numerica e a fare gol. Serviranno poi almeno un centrocampista, due terzini destri, un centrale e un terzino sinistro. Giocatori per i quali l’investimento sarà fatto sul cartellino, senza parametri zero e con la voglia di creare un parco giocatori anche con valore di mercato in futuro.

Leggi anche
Viola, senti Sartori: “Bologna senza Europa? E successo a tante squadre, anche big”
Dossier Franchi nell’incontro con Commisso: il nodo della concessione

© RIPRODUZIONE RISERVATA