Fabio Grosso, appena liberatosi dal Sassuolo, s'appresta a diventare il nuovo allenatore della Fiorentina che, nel frattempo, ha salutato Paolo Vanoli. L'annuncio dovrebbe arrivare lunedì 8 giugno quando Fabio Paratici e Alessandro Ferrari voleranno negli Stati Uniti da Josep Commisso. Ecco quanto si legge su Repubblica Firenze:
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VIOLA NEWS news viola stampa Repubblica: “Grosso alla Fiorentina, ecco quando dovrebbe arrivare l’annuncio”
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Repubblica: “Grosso alla Fiorentina, ecco quando dovrebbe arrivare l’annuncio”
Sta per iniziare l'avventura di Fabio Grosso sulla panchina della Fiorentina
Su il sipario sulla stagione 2026-2027. Parte ufficialmente domani la nuova Fiorentina, con Paratici impegnato in America nel primo incontro di persona con il presidente Giuseppe B. Commisso e con Grosso in panchina, pronto, dopo essersi liberato dal Sassuolo, a diventare il nuovo tecnico viola. Il nuovo allenatore firmerà un contratto biennale, fino al 2028, con opzione per un terzo anno e guadagnerà 1,2 milioni a stagione. L’annuncio arriverà con ogni probabilità domani, contestualmente al viaggio negli States del ds Paratici e del dg Ferrari.
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