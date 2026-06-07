Giovanni Sartori, direttore sportivo del Bologna, è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport. Ecco le sue parole sulla stagione dei rossoblù, come la Fiorentina fuori dalle coppe:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola stampa Viola, senti Sartori: “Bologna senza Europa? E successo a tante squadre, anche big”
news viola
Viola, senti Sartori: “Bologna senza Europa? E successo a tante squadre, anche big”
Giovanni Sartori, direttore sportivo del Bologna, è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport. Ecco le sue parole
A tante squadre è successo di restare, big comprese, senza coppe. Dobbiamo essere bravi noi a ripetere annate, come dice lei, da cinema
Italiano—
Speravo restasse, personalmente, per proseguire sul nostro cammino e dare un seguito al nostro progetto, dopo due anni fatti molto bene. Il perché dell'addio? Pensava che un ciclo fosse finito e quando succede questo, anche se tu provi con insistenza a fargli cambiare idea, un tecnico va avanti su quella strada. Quando abbiamo capito che sarebbe andato via? Ognuno ha le proprie sensazioni. Così come le avevo di Motta, diciamo che le ho avute per lui. Sapevamo che sarebbe potuto entrare in un effetto domino, ecco... Mi pare lo volesse pure il Benfica
© RIPRODUZIONE RISERVATA