Il futuro di Moise Kean continua a essere uno dei temi più caldi del mercato viola. Intervenendo sul proprio canale YouTube, il giornalista Alfredo Pedullà ha definito la situazione dell'attaccante particolarmente delicata, soprattutto alla luce delle esigenze economiche della Fiorentina.
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Pedullà: “Kean non vale 62mln. Paratici si accontenta di questa cifra”
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Secondo Pedullà, la clausola rescissoria da 62 milioni di euro rappresenterebbe un ostacolo per eventuali pretendenti: «Kean è un buon attaccante, ma non vale 62 milioni». Per questo motivo il giornalista ritiene improbabile che qualche club si presenti con una proposta in grado di soddisfare integralmente le richieste previste dalla clausola.
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Pedullà ha inoltre sottolineato come la Fiorentina potrebbe valutare offerte inferiori qualora si concretizzassero nelle prossime settimane. «Credo che la Fiorentina farebbe delle riflessioni anche di fronte a una proposta da 40 milioni di euro», ha spiegato, precisando però che al momento non risultano offerte di questo livello. Un elemento che conferma come il futuro di Kean sia ancora tutto da scrivere e destinato a rappresentare uno dei dossier principali dell'estate viola.
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