Pedullà: “Kean non vale 62mln. Paratici si accontenta di questa cifra”

Clausola

Pedullà ha inoltre sottolineato come la Fiorentina potrebbe valutare offerte inferiori qualora si concretizzassero nelle prossime settimane. «Credo che la Fiorentina farebbe delle riflessioni anche di fronte a una proposta da 40 milioni di euro», ha spiegato, precisando però che al momento non risultano offerte di questo livello. Un elemento che conferma come il futuro di Kean sia ancora tutto da scrivere e destinato a rappresentare uno dei dossier principali dell'estate viola.