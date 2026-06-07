La questione portiere continua a tenere banco in casa Fiorentina. Il futuro di David De Gea resta infatti in bilico,con il club viola impegnato a ridurre il monte ingaggi nell'ambito della ristrutturazione voluta da Fabio Paratici. Nonostante il rendimento positivo dell'ex Manchester United nell'ultima stagione, il suo pesante stipendio potrebbe spingere la società a valutare una cessione.
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Fiorentina, si complica Mandas? Sky: “Inter, Provedel e Gattuso. Che intreccio”
Mandas—
Per sostituire lo spagnolo, la Fiorentina avrebbe individuato in Christos Mandas uno dei profili più interessanti. Il classe 2001 piace per età, prospettive e sostenibilità economica, ma arrivare al portiere della Lazio non sarà semplice. Secondo quanto riportato da Sky Sport, infatti, attorno a Mandas si sta sviluppando un vero e proprio intreccio di mercato.
Inter—
L'Inter starebbe complicando la situazione visto il suo interesse per Provedel. Considerandolo il profilo ideale da affiancare a Emiliano Martínez come secondo di esperienza. Tuttavia, la richiesta economica della Lazio, 4,5 milioni, sarebbe superiore alle aspettative dei nerazzurri, rallentando l'operazione. A complicare ulteriormente lo scenario c'è anche il AFC Bournemouth. Il club inglese non ha esercitato il riscatto per Mandas, ma continua a monitorare la situazione e starebbe cercando di capire se i biancocelesti siano disposti a rivedere le proprie pretese economiche. Qualora il Bournemouth si avvicinasse ai 15 milioni di euro richiesti dalla Lazio, il club capitolino potrebbe prendere seriamente in considerazione la cessione di Mandas.
Gattuso—
Una scelta che, però, non convincerebbe del tutto il nuovo tecnico biancoceleste Gennaro Gattuso, che preferirebbe puntare proprio sul portiere greco rispetto a Ivan Provedel. Una situazione ancora tutta da definire e che la Fiorentina segue con attenzione, consapevole che il futuro della propria porta potrebbe dipendere proprio dagli sviluppi del caso Mandas.
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