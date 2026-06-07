Fiorentina, si complica Mandas? Sky: “Inter, Provedel e Gattuso. Che intreccio”

Per sostituire lo spagnolo, la Fiorentina avrebbe individuato in Christos Mandas uno dei profili più interessanti . Il classe 2001 piace per età, prospettive e sostenibilità economica, ma arrivare al portiere della Lazio non sarà semplice. Secondo quanto riportato da Sky Sport, infatti, attorno a Mandas si sta sviluppando un vero e proprio intreccio di mercato .

Inter

L'Inter starebbe complicando la situazione visto il suo interesse per Provedel. Considerandolo il profilo ideale da affiancare a Emiliano Martínez come secondo di esperienza. Tuttavia, la richiesta economica della Lazio, 4,5 milioni, sarebbe superiore alle aspettative dei nerazzurri, rallentando l'operazione. A complicare ulteriormente lo scenario c'è anche il AFC Bournemouth. Il club inglese non ha esercitato il riscatto per Mandas, ma continua a monitorare la situazione e starebbe cercando di capire se i biancocelesti siano disposti a rivedere le proprie pretese economiche. Qualora il Bournemouth si avvicinasse ai 15 milioni di euro richiesti dalla Lazio, il club capitolino potrebbe prendere seriamente in considerazione la cessione di Mandas.