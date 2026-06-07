Matteo Cancellieri,esterno della Lazio, è finito nel mirino della Fiorentina di Fabio Grosso. Fabio Paratici è alla ricerca di esterni offensivi per completare la rosa.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS calciomercato news calciomercato Da Roma: “La Fiorentina vuole un giocatore di Gattuso, ma per ora zero offerte”
calciomercato
Da Roma: “La Fiorentina vuole un giocatore di Gattuso, ma per ora zero offerte”
Tra questi nomi ci sarebbe anche il giocatore di Gattuso, finito ai margini della rosa biancoceleste
Tra questi nomi ci sarebbe anche il giocatore di Gattuso, finito ai margini della rosa biancoceleste. Secondo "Il Messaggero", la squadra viola sarebbe interessata ma ancora ancora non è arrivata nessun tipo di offerta alla Lazio.
Interessi—
Nel mentre, anche il Parma di Cuesta avrebbe chiesto informazioni per il calciatore italiano.
© RIPRODUZIONE RISERVATA