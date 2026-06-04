La Lazio di Gennaro Gattuso inizia a prendere forma, anche se per adesso, si parla soprattutto di uscite. Il tecnico ha fatto capire alla società i propri programmi sul mercato. Per quanto riguarda l'attacco, Gattuso vuole trattenere Isaksen, e per questo la società potrebbe scegliere di far partire Matteo Cancellieri.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola stampa Da Roma: “La Lazio può sacrificare Cancellieri, è vicino alla Fiorentina”
calciomercato
Da Roma: “La Lazio può sacrificare Cancellieri, è vicino alla Fiorentina”
Cancellieri potrebbe lasciare la Lazio, e da Roma sono sicuri, la Fiorentina è forte sul giocatore
La Fiorentina—
Secondo il Messaggero, proprio con Cancellieri la Lazio potrebbe fare cassa per finanziare il mercato. La Fiorentina sarebbe vicina all'ala, sempre secondo il quotidiano. Il contratto di Cancellieri scade nel 2027.
© RIPRODUZIONE RISERVATA