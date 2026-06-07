Alberto Aquilani è sempre più vicino al Sassuolo, mentre Fabio Grosso è destinato a compiere il percorso inverso per diventare il nuovo allenatore della Fiorentina. Due operazioni che potrebbero avere conseguenze anche sul mercato dei giocatori.
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Aquilani al Sassuolo e si porta con sé un giovane talento che piace a Paratici
Liberali—
L'arrivo di Aquilani in neroverde potrebbe infatti spingere il Sassuolo a guardare con attenzione ai talenti valorizzati dal tecnico nella sua precedente esperienza al Catanzaro. Tra questi spicca Mattia Liberali,uno dei giovani più interessanti emersi nell'ultima stagione e protagonista di un'annata che ha attirato l'attenzione di diversi club.
Paratici—
La concorrenza per Liberali, però, è già molto agguerrita. Oltre al Sassuolo, sul talento classe 2007 si sono mossi anche il Torino e la Fiorentina. Il Catanzaro, forte di un contratto a lungo termine e della percentuale del 50% sulla futura rivendita riservata al Milan, valuta il giocatore almeno 10 milioni di euro e non sembra intenzionato a fare sconti. Lo scrive Tuttosport.
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