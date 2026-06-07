Aquilani al Sassuolo e si porta con sé un giovane talento che piace a Paratici

Alberto Aquilani è sempre più vicino al Sassuolo, mentre Fabio Grosso è destinato a compiere il percorso inverso per diventare il nuovo allenatore della Fiorentina. Due operazioni che potrebbero avere conseguenze anche sul mercato dei giocatori.

L'arrivo di Aquilani in neroverde potrebbe infatti spingere il Sassuolo a guardare con attenzione ai talenti valorizzati dal tecnico nella sua precedente esperienza al Catanzaro. Tra questi spicca Mattia Liberali, uno dei giovani più interessanti emersi nell'ultima stagione e protagonista di un'annata che ha attirato l'attenzione di diversi club.

Paratici

La concorrenza per Liberali, però, è già molto agguerrita. Oltre al Sassuolo, sul talento classe 2007 si sono mossi anche il Torino e la Fiorentina. Il Catanzaro, forte di un contratto a lungo termine e della percentuale del 50% sulla futura rivendita riservata al Milan, valuta il giocatore almeno 10 milioni di euro e non sembra intenzionato a fare sconti. Lo scrive Tuttosport.