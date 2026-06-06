Sassuolo, ecco il post Grosso. Pedullà annuncia: “Fatta per Aquilani”

Svolta per la panchina del Sassuolo: Alberto Aquilani dice sì ai neroverdi e beffa il Torino. L'ex viola firmerà la prossima settimana

Redazione VN 6 giugno - 22:16

Il valzer delle panchine entra ufficialmente nel vivo e l'effetto domino finisce per toccare da vicino anche il futuro della Fiorentina. Il Sassuolo ha infatti sciolto le riserve e individuato il profilo per il post Fabio Grosso, ormai vicinissimo a cominciare la sua nuova avventura a Firenze sotto la regia di Paratici.

A raccogliere l'eredità dell'ex campione del mondo sulla panchina neroverde sarà un'altra vecchia ed amatissima conoscenza del mondo viola: Alberto Aquilani.

Aquilani-Sassuolo: c'è l'accordo, beffato il Torino — Come confermato in serata dall'esperto di calciomercato Alfredo Pedullà, Alberto Aquilani sarà il nuovo allenatore del Sassuolo. Dopo l'ottima stagione in Serie B alla guida del Catanzaro, dove ha sfiorato una clamorosa promozione fermandosi solo alla finale playoff, l'ex tecnico della Primavera gigliata è stato convinto dalla bontà della progettualità e dalle prospettive del club emiliano.

Su Aquilani c'era anche il forte pressing del Torino, ma il club granata, stanco di aspettare dopo lunghi dialoghi e incontri, ha deciso di virare su Ignazio Abate. La scelta di Aquilani è ricaduta sul Sassuolo anche per una questione di step e crescita personale.

Settimana prossima firme e ufficialità — Il percorso è ormai tracciato. Nel corso della prossima settimana verranno sistemati gli ultimi passaggi burocratici e contrattuali, dopodiché si passerà alle firme sul contratto e all'annuncio ufficiale. Una fumata bianca, quella tra il Sassuolo e Aquilani.