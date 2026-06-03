Potrebbe essere proprio l'ex giocatore ed allenatore della Primavera viola Alberto Aquilani a dare una mano alla Fiorentina. La società gigliata è in attesa di abbracciare Fabio Grosso come nuovo tecnico, ma prima il Sassuolo deve trovare il sostituto ed i neroverdi stanno pensando al romano, reduce da una grande stagione in sella al Catanzaro.
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Il Sassuolo tra Aquilani e Abate: poi ci sarà il via libera a Grosso verso Firenze
Anche Alberto Aquilani è in lizza per la panchina del Sassuolo: potrebbe essere l'ex viola l'erede di Fabio Grosso
Come riporta gianlucadimarzio.com, infatti, il club emiliano nella giornata di giovedì incontrerà Aquilani dopo aver parlato con Ignazio Abate, anche lui tra i protagonisti dell'ultima Serie B con la Juve Stabia. I due allenatori si giocano non solo la panchina del Sassuolo, ma anche quella del Torino.
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