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Il Sassuolo tra Aquilani e Abate: poi ci sarà il via libera a Grosso verso Firenze

Alberto Aquilani
Anche Alberto Aquilani è in lizza per la panchina del Sassuolo: potrebbe essere l'ex viola l'erede di Fabio Grosso
Redazione VN

Potrebbe essere proprio l'ex giocatore ed allenatore della Primavera viola Alberto Aquilani a dare una mano alla Fiorentina. La società gigliata è in attesa di abbracciare Fabio Grosso come nuovo tecnico, ma prima il Sassuolo deve trovare il sostituto ed i neroverdi stanno pensando al romano, reduce da una grande stagione in sella al Catanzaro.

Come riporta gianlucadimarzio.com, infatti, il club emiliano nella giornata di giovedì incontrerà Aquilani dopo aver parlato con Ignazio Abate, anche lui tra i protagonisti dell'ultima Serie B con la Juve Stabia. I due allenatori si giocano non solo la panchina del Sassuolo, ma anche quella del Torino.

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