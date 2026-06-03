Il Milan con il vuoto in panchina da colmare: adesso si pensa a Glasner

Dopo il divorzio da Max Allegri e il no di diversi allenatori, il Milan ha incontrato Oliver Glasner, ex del Crystal Palace

Iraola? Italiano? Xavi? Nessuno di questi. Il Milan è ancora alla ricerca di un nuovo tecnico e dopo la grande delusione per la conclusione dell'ultima stagione calcistica la dirigenza meneghina non vuol più sbagliare. Il problema è che, ad esempio, i grandi nomi stranieri preferiscono altri lidi rispetto all'Italia, nonostante il blasone del club rossonero.

Dopo varie difficoltà e tanti "no grazie", il Milan adesso si sta confrontando con Oliver Glasner, allenatore austriaco che la Fiorentina conosce bene visto che nella scorsa annata guidava il Crystal Palace vincitore della Conference League. Come riporta Fabrizio Romano, il tecnico è intrigato dalla possibilità italiana e nelle ultime ore ha avuto un incontro fiume con la dirigenza di Gerry Cardinale.