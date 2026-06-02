Colpo di scena in casa Sassuolo sul futuro di Arijanet Muric. Il club neroverde ha annunciato il riscatto del portiere kosovaro dall’Ipswich Town per una cifra vicina ai 7 milioni di euro. Una decisione che ha sorpreso i più alla luce delle dichiarazioni rilasciate dal giocatore poche settimane fa in cui annunciava la sua volontà di lasciare il Sassuolo:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS altre news altre di serie a Muric-Sassuolo, arriva il riscatto a sorpresa dopo le dichiarazioni d’addio
altre news
Muric-Sassuolo, arriva il riscatto a sorpresa dopo le dichiarazioni d’addio
Il club neroverde ha annunciato il riscatto del portiere kosovaro dall’Ipswich Town per una cifra vicina ai 7 milioni di euro
Sono grato per questa annata, ma non intendo giocare per il Sassuolo il prossimo anno. Con la fine del prestito, finisce anche il mio tempo qui. È stato un anno positivo e mi sono divertito molto in campo. Ho informato il club che non voglio rimanere per motivi strettamente personali.
Dopo quelle dichiarazioni, Muric ha perso il posto da titolare nelle ultime giornate di campionato, lasciando spazio a Turati. Nonostante il riscatto il futuro del portiere sembra essere lontano da Sassuolo: il club potrebbe avere la possibilità di fare plusvalenza.
© RIPRODUZIONE RISERVATA