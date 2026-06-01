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Ds Como: “Mercato con più italiani? Cercheremo giocatori funzionali”

Ds Como: “Mercato con più italiani? Cercheremo giocatori funzionali” - immagine 1
"Non vogliamo andare a discostarci dal nostro solco metodologico e dal nostro stile di gioco"
Redazione VN

Intervenuto ai microfoni di Radio Anch'io Sport, il direttore sportivo del Como, Carlarlberto Ludi, ha chiarito le strategie di mercato della società lariana, fresca di qualificazione in Champions League. Le sue parole:

Il mercato italiano lo stiamo indagando, anzi lo abbiamo già indagato anche gli anni passati, con qualche operazione purtroppo non di particolare successo. Le regole Uefa ci impongono di guardarlo ancora con più attenzione, ma non vogliamo andare a discostarci dal nostro solco metodologico e dal nostro stile di gioco solo per forzare acquisti sul mercato interno. Lo guarderemo con attenzione. Dopodiché se troveremo all'estero i giocatori a noi più funzionali, continueremo con la stessa linea. Nella consapevolezza che stiamo lavorando al contrario nel settore giovanile: stiamo cercando di prendere talenti italiani, in modo tale che la squadra del domani del Como possa essere costruita da giocatori che riconoscono il nostro calcio e del nostro settore giovanile.

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