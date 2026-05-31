Continua il botta e risposta tra l'ormai ex allenatore del Napoli Antonio Conte e Kevin De Bruyne. Dopo le parole del centrocampista del Napoli infatti, il quale aveva detto senza mezzi termini che era contento che Conte se ne fosse andato, questa volta ci ha pensato il vice di Conte, Cristian Stellini, a riaccendere la polemica.
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Conte-De Bruyne, volano stracci. Il vice Stellini: “Non ha portato entusiasmo”
Dopo le parole di De Bruyne, questa volta ci ha pensato il vice di Conte, Cristian Stellini, a riaccendere la polemica.
Lo storico vice del tecnico leccese, come riporta il Corriere dello Sport, ha infatti replicato: "Se devono arrivare giocatori di questa esperienza, che almeno servano ai giovani come esempio di entusiasmo e gioia di vivere una piazza come Napoli. Lui non mi ha trasmesso né gioia né entusiasmo, gli auguro in futuro di vivere esperienze più simili a ciò che vuole lui magari già in Nazionale con Garcia".
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