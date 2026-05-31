Continua il botta e risposta tra l'ormai ex allenatore del Napoli Antonio Conte e Kevin De Bruyne. Dopo le parole del centrocampista del Napoli infatti, il quale aveva detto senza mezzi termini che era contento che Conte se ne fosse andato, questa volta ci ha pensato il vice di Conte, Cristian Stellini, a riaccendere la polemica.