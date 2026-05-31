“Milan, ricordati di iscriverti entro il 16”: la clamorosa telefonata della FIGC

In casa Milan sta succedendo di tutto, e dunque in Federazione si sarebbero preoccupati di eliminare alla radice i rischi di una gaffe pazzesca

Redazione VN 31 maggio 2026 (modifica il 31 maggio 2026 | 19:23)

È caos in casa Milan dopo la mancata qualificazione in Champions League e il liberi tutti dei vertici del club: con un comunicato sono stati mandati via Allegri, Furlani, Tare e Moncada che però non sono stati ancora sostituiti. In questi giorni di attesa, di colloqui, idee e casting però ci sono da portare a termine compiti basilari della società e incombenze che non possono essere sottovalutate.

Il memorandum — In un momento che il Corriere della Sera definisce di smarrimento e incertezza totale, c’è un retroscena molto significativo. Secondo quanto riportato dal quotidiano di via Solferino, nei giorni scorsi dai palazzi del governo calcistico sarebbe partita una telefonata per ricordare al Milan di presentare entro il 16 giugno la documentazione necessaria per iscriversi al campionato. Un reminder per una società che sta pensando a ricostruirsi e che non può commettere errori così grossolani.

Il momento del Milan — Cardinale e il suo consigliere Ibrahimovic stanno cercando le nuove figure a cui affidare le redini del progetto tecnico, ma hanno incassato i no di Iraola e Xavi in rapida successione e a inizio settimana vedranno Ralf Rangnick, ct dell'Austria, e Oliver Glasner, che lascerà il Crystal Palace. Intanto, secondo Il Giornale non ci sarebbe ancora intesa sulla buonuscita da riconoscere ad Allegri, il cui entourage starebbe preparando una denuncia per danno di immagine legata alla tempistica tardiva dell'invio della PEC dell'esonero. Infine, il numero 10 portoghese Rafael Leao ha annunciato di voler cambiare squadra a Sport Tv, cogliendo in contropiede l'intero ambiente.