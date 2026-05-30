Che stoccata di De Bruyne! “Conte mi ha tolto il divertimento, felice del suo addio”

Intervistato da Het Nieuwsblad, il fuoriclasse belga ha spiegato come il rapporto con l'allenatore sia stato complicato soprattutto dal punto di vista tattico: "Ovviamente è stato difficile per me perché Conte ha una visione del calcio molto diversa dalla mia. In realtà non ho mai avuto la possibilità di giocare nella mia posizione preferita. Ma comunque, ho sempre dato tutto per la squadra. L'anno scorso ci erano state promesse certe cose sul nostro modo di giocare, ma alla fine non se ne è fatto molto. L'ho trovato un peccato. Il gioco deve rimanere divertente e, purtroppo, questo aspetto mi è mancato un po'".