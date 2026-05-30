Kevin De Bruyne rompe il silenzio e dal Belgio lancia dichiarazioni destinate a far discutere. Il centrocampista ha raccontato apertamente le difficoltà vissute durante la sua esperienza al Napoli sotto la guida di Antonio Conte, senza nascondere una certa soddisfazione per l'addio del tecnico.
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Che stoccata di De Bruyne! “Conte mi ha tolto il divertimento, felice del suo addio”
Intervistato da Het Nieuwsblad, il fuoriclasse belga ha spiegato come il rapporto con l'allenatore sia stato complicato soprattutto dal punto di vista tattico: "Ovviamente è stato difficile per me perché Conte ha una visione del calcio molto diversa dalla mia. In realtà non ho mai avuto la possibilità di giocare nella mia posizione preferita. Ma comunque, ho sempre dato tutto per la squadra. L'anno scorso ci erano state promesse certe cose sul nostro modo di giocare, ma alla fine non se ne è fatto molto. L'ho trovato un peccato. Il gioco deve rimanere divertente e, purtroppo, questo aspetto mi è mancato un po'".
Parole che assumono un peso ancora maggiore alla luce della successiva risposta sulla separazione tra Conte e il Napoli: "Se sono felice per la partenza di Conte? Per me sì. Per quanto mi riguarda, non era obbligato a restare".
De Bruyne ha poi puntato il dito contro alcune promesse che, a suo dire, non sarebbero state mantenute nel corso della stagione: "L'anno scorso ci erano state promesse certe cose sul nostro modo di giocare, ma alla fine non se ne è fatto molto. L'ho trovato un peccato. Il gioco deve rimanere divertente e, purtroppo, questo aspetto mi è mancato un po'".
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