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Giuntoli ds dell’Atalanta, è ufficiale: il comunicato del club bergamasco

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L’Atalanta piazza un colpo di grande spessore fuori dal campo e rafforza ulteriormente la propria struttura dirigenziale. Dopo la separazione con Tony D’Amico, il club bergamasco ha ufficializzato l’arrivo di Cristiano Giuntoli come nuovo...
Redazione VN

L’Atalanta piazza un colpo di grande spessore fuori dal campo e rafforza ulteriormente la propria struttura dirigenziale. Dopo la separazione con Tony D’Amico, il club bergamasco ha ufficializzato l’arrivo di Cristiano Giuntoli come nuovo direttore sportivo.

Attraverso una nota ufficiale, l’Atalanta ha annunciato l’ingresso di Giuntoli all’interno del proprio organigramma:

“Atalanta BC è lieta di comunicare l’inserimento all’interno del proprio organigramma societario, in qualità di Direttore Sportivo, di Cristiano Giuntoli, dirigente che si è affermato negli anni ai massimi livelli per capacità, competenze e visione”.

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