Il mercato di Serie A si scalda e tra i profili più ambiti tra i difensori emergenti c'è sicuramente Tarik Muharemovic. Il centrale, reduce da un'ottima stagione con la maglia del Sassuolo, è finito nel mirino di diverse big del nostro campionato, pronte a fargli compiere il definitivo salto di qualità.
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Grosso, che attestato da Muharemovic: “Senza di lui non sarei a questo livello”
Intervistato da TMW, il calciatore ha voluto dedicare un pensiero speciale e un profondo ringraziamento a colui che, salvo clamorosi colpi di scena, siederà sulla panchina della Fiorentina nella prossima stagione: Fabio Grosso.
"Grosso ha creduto in me nei momenti difficili"—
Muharemovic ha svelato un retroscena importante sulla gestione umana e tecnica di Grosso, spiegando come il mister sia stato decisivo per la sua crescita professionale proprio nel momento più complicato dell'anno:
"All'inizio non giocavo, ma era normale. Poi ho iniziato a trovare più spazio, ma dopo l'inverno ho perso continuità. In quel preciso momento Grosso è stato fondamentale per me: mi ha spiegato chiaramente cosa pensava, mi ha detto che credeva in me e che intravedeva le mie tante qualità. Lo ringrazio per tutto quello che ha fatto per il mio percorso; con altri allenatori, forse, non avrei giocato e non sarei mai arrivato a questo livello".
Parole che certificano una dote che a Firenze servirà tantissimo: la capacità di valorizzare i giovani, dialogare con lo spogliatoio e rigenerare i calciatori nei momenti di flessione. Mentre la dirigenza viola lavora per consegnargli la nuova rosa, Grosso incassa l'attestato di stima di un giovane che in Serie A è già diventato un uomo mercato.
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