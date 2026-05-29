Grosso, che attestato da Muharemovic: “Senza di lui non sarei a questo livello”

"All'inizio non giocavo, ma era normale. Poi ho iniziato a trovare più spazio, ma dopo l'inverno ho perso continuità. In quel preciso momento Grosso è stato fondamentale per me: mi ha spiegato chiaramente cosa pensava, mi ha detto che credeva in me e che intravedeva le mie tante qualità. Lo ringrazio per tutto quello che ha fatto per il mio percorso; con altri allenatori, forse, non avrei giocato e non sarei mai arrivato a questo livello".