Il Milan è alla ricerca di un nuovo allenatore dopo l’addio a Max Allegri ma il casting non ha portato, finora, a buone notizie. L’ultima novità, riportata dall’esperto di mercato Matteo Moretto, è quella del no arrivato ai rossoneri da parte di Xavi Hernandez. L’ex Barcellona, sponsorizzato da Ibrahimovic, era nella rosa dei tecnici contattati ma ha declinato l’offerta: non sarebbe interessato a guidare un club visto che vuole una Nazionale dopo i prossimi Mondiali.
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Milan senza appeal: dopo quello di Iraola è arrivato pure il no di Xavi
Niente da fare, il Milan continua ad essere senza allenatore: l'ex Barca Xavi ha rifiutato la proposta rossonera
Il "no, grazie" di Xavi è il secondo ricevuto dai meneghini in pochi giorni, dopo quello di Andoni Iraola, accostato nelle scorse settimane anche alla Fiorentina e che deve scegliere tra Crystal Palace e Bayer Leverkusen, con addirittura il Liverpool sullo sfondo. Intanto il Milan continua a guardarsi intorno per ripartire da un finale di stagione choc, che ha visto i rossoneri chiudere il campionato fuori dalla zona Champions.
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