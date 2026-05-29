Milan senza appeal: dopo quello di Iraola è arrivato pure il no di Xavi

Il Milan è alla ricerca di un nuovo allenatore dopo l’addio a Max Allegri ma il casting non ha portato, finora, a buone notizie. L’ultima novità, riportata dall’esperto di mercato Matteo Moretto, è quella del no arrivato ai rossoneri da parte di Xavi Hernandez. L’ex Barcellona, sponsorizzato da Ibrahimovic, era nella rosa dei tecnici contattati ma ha declinato l’offerta: non sarebbe interessato a guidare un club visto che vuole una Nazionale dopo i prossimi Mondiali.