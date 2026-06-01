Marco Palestra sogna in grande, anche giustamente. L'esterno di proprietà dell'Atalanta, dopo la straordinaria stagione al Cagliari, vuole un big club. Ricordiamo che il classe 2005 ha vinto il premio come miglior difensore dell'ultima Serie A.
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Palestra sogna: “Dopo Cagliari mi sento pronto per un big club”
Su di lui ci sarebbero tantissimi interessamenti, tra big club di Premier League (Manchester City per esempio) e Italia (Inter su tutte)
Su di lui ci sarebbero tantissimi interessamenti, tra big club di Premier League (Manchester City per esempio) e Italia (Inter su tutte). Sarà molto difficile trattenere il ragazzo per l'Atalanta, che sarà guidata da Maurizio Sarri
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