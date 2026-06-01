Palestra sogna: “Dopo Cagliari mi sento pronto per un big club”

Su di lui ci sarebbero tantissimi interessamenti, tra big club di Premier League (Manchester City per esempio) e Italia (Inter su tutte)

Su di lui ci sarebbero tantissimi interessamenti, tra big club di Premier League (Manchester City per esempio) e Italia (Inter su tutte). Sarà molto difficile trattenere il ragazzo per l'Atalanta, che sarà guidata da Maurizio Sarri