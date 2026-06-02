Oliver Glasner, allenatore del Crystal Palace, saluta il club per iniziare una nuova avventura. Al termina di una stagione coronata dalla vittoria della Conference League, il tecnico austriaco ha salutato i tifosi confermando ufficialmente l'addio:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS altre news altre di serie a Crystal Palace, Glasner ai saluti: “Un onore vedervi giocare in EL l’anno prossimo”
altre news
Crystal Palace, Glasner ai saluti: “Un onore vedervi giocare in EL l’anno prossimo”
L'allenatore Oliver Glasner, dopo aver vinto la Conference League con il Crystal Palace, è pronto per una nuova esperienza
È difficile spiegare cosa provo lasciando il Crystal Palace dopo questi due anni, ma devo dire che è stato un privilegio lavorare per questa società. Il Palace è davvero unico, grazie al fortissimo legame tra la squadra e i suoi tifosi. Mi sento molto fortunato ad aver condiviso con tutti voi questo incredibile percorso. I risultati e nemmeno i trofei sono ciò che mi ha reso più orgoglioso. Ciò di cui sono più orgoglioso è far parte di una squadra che abbiamo costruito insieme. Abbiamo creato una mentalità che ci permette di competere.
Ha poi continuato ricordando la coppa europea vinta, ai danni della Fiorentina:
Questo non significa vincere ogni singola partita, ma abbiamo dimostrato che il Crystal Palace può lottare contro le migliori squadre, sia in patria che in Europa. Abbiamo avuto il finale perfetto a Lipsia. È stata una partita che ha mostrato cosa è diventato questo gruppo: una squadra che non si arrende mai. Sarà per me un grande onore vedervi giocare in Europa League il prossimo anno, dove so che voi, i tifosi, darete alla squadra tutte le possibilità di disputare un'altra stagione di successo.
Glasner è uno dei principali nomi sulla lista del Milan dopo l'esonero di Massimiliano Allegri.
© RIPRODUZIONE RISERVATA