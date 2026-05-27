CONFERENCE LEAGUE 2025-26
Finale
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VIOLA NEWS statistiche [LIVE] – Crystal Palace-Rayo Vallecano, a Lipsia la finale di Conference League
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[LIVE] – Crystal Palace-Rayo Vallecano, a Lipsia la finale di Conference League
Crystal Palace-Rayo Vallecano è la finale di Conference League, chi la spunterà?
A Lipsia va in scena la finale di Conference League, tra Crystal Palace e Rayo Vallecano: un ultimo atto inedito, tra due squadre che puntano al primo successo in campo internazionale. Un match tutto da vivere, con gli inglesi favoriti sulla squadra di Vallecas.
CRYSTAL PALACE (3-4-3): Henderson; Canvot, Lacroix, Riad; Munoz, Wharton, Kamada, Mitchell; Sarr, Mateta, Pino. Allenatore: Oliver Glasner.
RAYO VALLECANO (4-2-3-1): Batalla; Rațiu, Lejeune, Ciss, Chavarria; Unai Lopez, O. Valentin; De Frutos, Palazon, A. Garcia; Alemao. Allenatore: Inigo Perez.
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