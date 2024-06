Molti tifosi viola si chiedono spesso quale sia l'attuale posizione media nei campionati della storia della Serie A della Fiorentina , che vanta ancora, ricordiamo, il quinto posto assoluto per punti totalizzati [LEGGI LA CLASSIFICA STORICA] . Dopo 86 tornei disputati nella massima serie a girone unico la POSIZIONE MEDIA della squadra viola è il 7° POSTO (7,15° posizione per la precisione). Meglio dei viola stanno facendo, attualmente, la Juventus (3° posto in media), l' Inter (quasi 4° posto), il Milan (fra il 4° ed il 5° posto) e la Roma (fra il 6° ed il 7° posto).

Entrando nello specifico, per quello che concerne la Fiorentina, dobbiamo evidenziare come il miglior periodo dei gigliati, sotto questo aspetto, risalga alle nove stagioni della gestione Befani (1952-1961), in cui la Fiorentina si piazzò, mediamente, fra il 3° ed il 4° posto. Questa media, che, in generale, ha visto toccare il punto più alto a cavallo fra gli anni sessanta e settanta sotto le gestioni Baglini e Ugolini con il 6° posto, si è attestata ultimamente, come già evidenziato, intorno al 7° posto, passando dal 7,03° posto di quando i Della Valle passarono il testimone a Commisso, all'attuale 7,15° posizione. Non si tratta della peggior posizione media aggregata della storia gigliata in Serie A, raggiunta, invece, nel primo dopoguerra con il 9° posto.