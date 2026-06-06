Chiesa vuole tornare alla Juventus, ma i bianconeri hanno altre priorità

"La Juventus è sempre nel mio cuore e vorrei tornarci. Non ho mai parlato di soldi con la Juve e mai lo farò". Queste le parole di Federico Chiesa riguardo alla Vecchia Signora, un invito alla società bianconera, che però potrebbe rimanere inascoltato. Secondo Calciomercato.com, la Juventus vuole un'ala, ma i costi dell'operazione Chiesa sono eccessivi. La prima opzione è quella di riscattare Boga a 4.8 milioni, come alternativa ad Yildiz. Il Liverpool chiede invece 15 milioni per Chiesa, e l'ingaggio da 7 milioni che percepisce l'ex Fiorentina non aiuta.