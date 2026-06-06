Nuova e intrigante avventura all'orizzonte per una vecchia conoscenza del pianeta Fiorentina. La Cremonese, delusa dal verdetto della stagione e già al lavoro per programmare il futuro, sta individuando la figura a cui affidare la direzione sportiva del club. Tra i profili valutati con maggiore attenzione dalla società grigiorossa, riporta il giornalista Gianluca Di Marzio, c'è il nome di Antonio Tramontano.
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Cremonese, per il ruolo di direttore sportivo spunta un ex viola
La crescita a Firenze e il modello internazionale—
Tramontano, dirigente giovane (37 anni) ma con un curriculum già di respiro internazionale, ha un legame profondo con i colori viola. Era arrivato a Firenze inizialmente con la qualifica di match analyst nello staff di Vincenzo Montella, per poi essere promosso e integrato stabilmente all'interno del team di lavoro del direttore sportivo. Un'esperienza durata quattro anni e conclusasi nel giugno del 2023, impreziosita da altre collaborazioni importanti come quelle con Juve Stabia, Salernitana, Lugano, Virtus Entella e persino con la Nazionale italiana.
Dopo l'addio alla Fiorentina, Tramontano è volato a Londra per sposare il progetto del West Ham in Premier League, allargando ulteriormente i propri orizzonti nel mondo dello scouting.
La Cremonese fa sul serio—
Oggi Tramontano rappresenta un profilo moderno, capace di strutturare processi aziendali e di scouting in perfetta linea con le visioni dei club calcistici attuali. Un modello differente rispetto a quello del "direttore sportivo standard" che ha attirato le attenzioni di diverse società. Al momento, però, è proprio la Cremonese ad aver mosso i passi più concreti: la pista grigiorossa è calda e l'ex dirigente viola potrebbe presto tornare in Italia per firmare il suo primo grande progetto da DS.
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