Seguo da tempo il Bayer Leverkusen e il suo Direttore Simon Rolfes. La società rappresenta un modello per progettazione, visione e comunicazione. Anche il Club Brugge si distingue per la sua capacità di programmazione e crescita di talenti. Per quanto riguarda il panorama italiano, cerco sempre di prendere il meglio da ogni modello gestionale con cui ho avuto l’opportunità di entrare in contatto.