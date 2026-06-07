Telenovela Vlahovic, il serbo attacca la Juventus: tradito e poco considerato

Nonostante le difficoltà e gli infortuni, Vlahovic ha continuato a rappresentare un punto di riferimento offensivo per la squadra

Redazione VN 7 giugno 2026 (modifica il 7 giugno 2026 | 12:40)

La storia tra la Juventus e Dusan Vlahović si avvia alla conclusione tra rimpianti e incomprensioni. L'attaccante serbo era arrivato a Torino nel 2022 come il grande colpo del futuro, accolto da protagonista e simbolo del nuovo corso bianconero. Oggi, però, il rapporto si è logorato: nell'ultimo incontro con la dirigenza era già chiaro che non ci sarebbero stati i margini per trovare un accordo sul rinnovo, con la Juventus ferma sulle proprie condizioni e l'entourage del giocatore deciso a non abbassare le richieste.

Nonostante le difficoltà e gli infortuni, Vlahovic ha continuato a rappresentare un punto di riferimento offensivo per la squadra, chiudendo ancora una volta in doppia cifra. Per questo il suo entourage ha sempre sostenuto il valore del giocatore nelle trattative. Negli ultimi mesi non sono mancati gli interessamenti di club importanti come Bayern Monaco, Barcellona, Milan e Napoli, ma nessuna pista si è concretizzata davvero. Lo stesso Vlahovic avrebbe accettato anche un rinnovo più breve pur di restare a Torino con un ruolo centrale nel progetto.

Alla base della rottura c'è soprattutto una questione di fiducia e riconoscimento. Il serbo si sente tradito da una società che, a suo giudizio, non lo ha mai considerato un vero leader nonostante il suo coinvolgimento dentro e fuori dal campo. Nel frattempo, DV9 rispedisce al mittente le accuse di tradimento. Perché il primo a sentirsi tradito è lui: è stato leader della squadra, a bordocampo nei lunghi giorni da infortunato, ma la società non l’ha mai considerato o trattato da capitano. In fondo, sognava di vincere e di avvicinarsi a quell’immagine lì, da Pallone d’Oro. Se n’è andato in un giorno di giugno, da solo, e qualche compagno salutato su WhatsApp. Lo scrive Tuttosport.