Uscite infelici e sopra le righe. Lo spogliatoio Juve felice dell’addio di Vlahovic

Il definitivo addio tra la Juventus e Dusan Vlahovic, che diventerà ufficiale il prossimo 30 giugno alla scadenza del contratto, ha fatto emergere diversi retroscena, raccontati stamani da Tuttosport, su un rapporto per nulla idilliaco tra il centravanti e lo spogliatoio della Continassa. Nonostante il serbo fosse considerato un riferimento tecnico importante, la sua forte personalità e alcuni atteggiamenti talvolta giudicati "spacconi" hanno finito per dividere il gruppo, tanto che in pochi hanno versato lacrime per la sua partenza. A pesare sull'equilibrio interno sono state soprattutto le sue pretese economiche per il rinnovo e alcune uscite infelici, come il paragone sull'ingaggio di Jonathan David, che hanno alimentato invidie e gelosie tra i calciatori, portando a un significativo e generalizzato silenzio social da parte della squadra dopo la notizia della rottura.