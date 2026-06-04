Il presidente della Juventus, Gianluca Ferrero, in occasione dell'evento dello Juventus Club Montecitorio a Roma, ha parlato del mancato rinnovo dell'ex attaccante della Fiorentina, Dusan Vlahovic. Le sue parole:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS altre news altre di serie a Pres. Juve su Vlahovic: “Troppe pretese. A quelle cifre ampia scelta”
altre news
Pres. Juve su Vlahovic: “Troppe pretese. A quelle cifre ampia scelta”
Le parole in pubblico del presidente bianconero, Gianluca Ferrero, sull'addio di Dusan Vlahovic dalla Juventus
Troppe pretese, legittime per carità. Ma a queste cifre si allarga la platea dei giocatori che si possono prendere.
© RIPRODUZIONE RISERVATA