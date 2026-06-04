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Pres. Juve su Vlahovic: “Troppe pretese. A quelle cifre ampia scelta”

Vlahovic
Le parole in pubblico del presidente bianconero, Gianluca Ferrero, sull'addio di Dusan Vlahovic dalla Juventus
Redazione VN

Il presidente della Juventus, Gianluca Ferrero, in occasione dell'evento dello Juventus Club Montecitorio a Roma, ha parlato del mancato rinnovo dell'ex attaccante della Fiorentina, Dusan Vlahovic. Le sue parole:

Troppe pretese, legittime per carità. Ma a queste cifre si allarga la platea dei giocatori che si possono prendere.

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