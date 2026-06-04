Il futuro di Vincenzo Italiano sembra ormai parlare turco. Dopo essere stato accostato con insistenza alla panchina del Napoli, che alla fine ha deciso di puntare su Massimiliano Allegri, l'ex tecnico della Fiorentina è vicino a iniziare una nuova avventura al Besiktas.
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Italiano-Besiktas ci siamo. Ingaggio da top per l’ex viola
Dopo il mancato approdo al Napoli, Vincenzo Italiano è vicino al Besiktas: pronto un biennale da 6 milioni a stagione.
Secondo le indiscrezioni riportate da Alfredo Pedullà, la trattativa sarebbe ormai alle battute finali e l'accordo tra le parti sarebbe molto vicino alla definizione. Per l'allenatore italiano sarebbe pronto un contratto biennale con un ingaggio da circa 6 milioni di euro a stagione, mentre il suo staff percepirebbe complessivamente circa 2,5 milioni annui.
Restano da sistemare gli ultimi dettagli, ma la fumata bianca potrebbe arrivare già nelle prossime ore, aprendo così un nuovo capitolo nella carriera dell'ex guida tecnica viola.
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