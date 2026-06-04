Italiano-Besiktas ci siamo. Ingaggio da top per l’ex viola

Il futuro di Vincenzo Italiano sembra ormai parlare turco. Dopo essere stato accostato con insistenza alla panchina del Napoli, che alla fine ha deciso di puntare su Massimiliano Allegri, l'ex tecnico della Fiorentina è vicino a iniziare una nuova avventura al Besiktas.

Secondo le indiscrezioni riportate da Alfredo Pedullà, la trattativa sarebbe ormai alle battute finali e l'accordo tra le parti sarebbe molto vicino alla definizione. Per l'allenatore italiano sarebbe pronto un contratto biennale con un ingaggio da circa 6 milioni di euro a stagione, mentre il suo staff percepirebbe complessivamente circa 2,5 milioni annui.