Ex viola – Lamptey è guarito ma niente Mondiale: ora cerca squadra da svincolato

Tariq Lamptey si mette alle spalle il grave infortunio subito a Firenze e torna ad allenarsi. Carlos Queiroz lo esclude però dai 26 del Ghana

Redazione VN 4 giugno 2026 (modifica il 4 giugno 2026 | 17:50)

La parabola di Tariq Lamptey a Firenze si è chiusa nel peggiore dei modi, ma per l'esterno ghanese è finalmente tempo di guardare avanti. Arrivato alla Fiorentina nell'estate del 2025 dal Brighton con grandi aspettative e un contratto triennale, l'ex terzino destro cresciuto nel Chelsea ha vissuto una stagione spettrale in maglia viola. Un calvario infinito, segnato dal gravissimo infortunio al legamento crociato anteriore subito all'inizio dell'anno calcistico, che lo ha limitato a sole 2 presenze e all'esiguo totale di 25 minuti complessivi sul terreno di gioco.

Una situazione insostenibile che ha spinto le parti a separarsi precocemente: lo scorso inizio maggio, infatti, Lamptey e la Fiorentina hanno optato per la risoluzione consensuale del contratto, rendendo il classe 2000 un calciatore svincolato.

Il ritorno in campo e la beffa Mondiale con Queiroz — Ora, però, il peggio sembra essere alle spalle. Come sottolinea il portale specializzato Ghanasoccernet.com, il venticinquenne ha finalmente ripreso ad allenarsi individualmente a pieno ritmo. Interamente guarito dal grave infortunio al ginocchio, Lamptey sta intensificando gli sforzi per ritrovare la condizione migliore e assicurarsi una nuova squadra in vista della stagione 2026/27.

Il suo ritorno in gruppo coincide con la partenza dei Mondiali 2026 negli Stati Uniti, Canada e Messico, che vedranno protagonista anche il suo Ghana. Per l'ormai ex esterno viola, però, non è arrivata la convocazione alla massima competizione intercontinentale. Il commissario tecnico delle Black Stars, Carlos Queiroz, ha deciso di non includerlo nella lista definitiva dei 26 convocati per la rassegna iridata, ritenendolo comprensibilmente non adatto ad affrontare partite di questo livello dopo aver saltato tutta la stagione con la Fiorentina.