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Dagli 80 milioni all’addio a 0. Juve, game over Vlahovic: colloqui interrotti

Dagli 80 milioni all’addio a 0. Juve, game over Vlahovic: colloqui interrotti - immagine 1
Niente da fare per la Juventus che vedrà partire Vlahovic a parametro zero alla fine di questo mese. Disastro finanziario per i bainconeri
Redazione VN

Così come con la Fiorentina, anche in casa Juve il contratto di Dusan Vlahovic fa saltare il banco, ma stavolta non ci sarà nessuna cessione da 80 milioni. A renderlo noto è La Gazzetta dello Sport che spiega come il serbo lascerà Torino a parametro zero a fine mese.

Richieste ritenute eccessive

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A far naufragare le trattative sono state le esose richieste del ragazzo, che avrebbe voluto 8 milioni di ingaggio con ricche commissioni e bonus alla firma. Molto distante l'ad Comolli che si era fermato a 6 ma senza eccessive spese accessorie. Le trattative, si legge, si sono interrotte in maniera definitiva.

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