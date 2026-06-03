Dagli 80 milioni all’addio a 0. Juve, game over Vlahovic: colloqui interrotti

Così come con la Fiorentina, anche in casa Juve il contratto di Dusan Vlahovic fa saltare il banco, ma stavolta non ci sarà nessuna cessione da 80 milioni. A renderlo noto è La Gazzetta dello Sport che spiega come il serbo lascerà Torino a parametro zero a fine mese.

Richieste ritenute eccessive

A far naufragare le trattative sono state le esose richieste del ragazzo, che avrebbe voluto 8 milioni di ingaggio con ricche commissioni e bonus alla firma. Molto distante l'ad Comolli che si era fermato a 6 ma senza eccessive spese accessorie. Le trattative, si legge, si sono interrotte in maniera definitiva.