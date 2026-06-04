Il Napoli sulle fasce guarda in casa Fiorentina. Fari accesi su due terzini viola

Gosens e Dodò nella lista del Napoli per la prossima stagione. La Fiorentina apre alla cessione ma Paratici non fa sconti

Redazione VN 4 giugno 2026 (modifica il 4 giugno 2026 | 17:20)

Il mercato estivo della Fiorentina entra subito nel vivo e incrocia le grandi manovre del Napoli. In casa azzurra si è appena aperta ufficialmente una nuova era: dopo l'addio di Antonio Conte, la società partenopea si prepara ad accogliere in panchina Massimiliano Allegri e il direttore sportivo Giovanni Manna si è già messo al lavoro per rivoluzionare le corsie esterne. Nel mirino del club campano sono finiti i protagonisti delle fasce viola delle ultime stagioni: Dodò e Robin Gosens.

Gosens nel mirino di Manna: un'opportunità di mercato — Come riportato questa mattina dal quotidiano Il Mattino, il profilo di Robin Gosens è entrato prepotentemente nella lista dei desideri del Napoli per la fascia sinistra. L'esterno tedesco viene da una stagione vissuta tra alti e bassi a Firenze, condizionata pesantemente da alcuni infortuni che ne hanno frenato il rendimento per una parte considerevole dell'anno.

Nonostante la grande importanza all'interno dello spogliatoio gigliato, l'ex Atalanta è uno dei profili che Fabio Paratici e la dirigenza dovranno valutare con attenzione nelle prossime settimane. Già cercato dai bergamaschi la scorsa estate, il tedesco è tornato a essere un uomo mercato molto ambito sia in Italia che all'estero.

C'è anche Dodò nella lista di Allegri — La sponda sinistra, però, non è l'unica che interessa al Napoli. Sul fronte opposto, gli azzurri continuano a seguire da tempo con grande interesse anche Dodò, individuato come l'alternativa ideale a Giovanni Di Lorenzo in vista della prossima stagione.

Dal canto suo, la Fiorentina ha le idee chiare sulle strategie di cessione e non alzerà barricate a prescindere. La dirigenza viola è disposta a sedersi al tavolo delle trattative sia per il brasiliano (in scadenza di contratto nel 2027) sia per il tedesco (legato ai viola fino al 2028). La linea di Paratici è però fermissima: nessuna svendita, i due esterni lasceranno Firenze soltanto di fronte a offerte ritenute congrue e all'altezza del loro valore.